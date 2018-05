Esten stierf op Moederdag, in armen van zijn mama 14 mei 2018

Gisteren, uitgerekend op Moederdag, is de kleine Esten (8) in de armen van zijn mama overleden aan de gevolgen van de zeldzame stofwisselingsziekte X-ALD. Ook zijn papa en zijn drie zusjes waren dicht bij hem. De jongen was al ruim een jaar ziek en kreeg geregeld bezoek van zijn grote idool Karen Damen. Begin april werd duidelijk dat "dat schattig joenk", zoals Damen hem noemde, de strijd zou verliezen. "Vreemd genoeg heeft hij mij het mooiste cadeau gegeven door op Moederdag te gaan", zegt mama Evelien geëmotioneerd. "Het was mijn grootste angst dat mijn kind nog maandenlang verder had moeten aftakelen. Nu gaat hij naar een betere plek." (AG)