Essevee column | Camps 07 februari 2020

Zulte Waregem speelde een puike wedstrijd in de halve bekerfinale. Jammer dat de kansen voor doel zo ongelukkig verprutst werden, anders had er meer in gezeten. Het is ook het noodlot dat meespeelt. Grote clubs krijgen van Dame Fortuna een streepje voor. Het is inherente onrechtvaardigheid van rijkdom. Francky Dury en de zijnen hadden met iets meer geluk de finale bereikt.

