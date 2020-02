Exclusief voor abonnees Essevee zonder berahino 08 februari 2020

Zulte Waregem zal het tegen Charleroi zonder Saido Berahino moeten doen. De Burundees werd in de bekermatch tegen Club al vervangen na een dik uur. Berahino droop meteen af naar de kleedkamer, zonder plaats te nemen op de bank of een handje te geven aan Dury. "Saido was vooral ontgoocheld in zichzelf en niet in de wissel op zich", vertelt Dury. "Hij sukkelt al langer met een adductorenletsel en kon niet voluit gaan de voorbije weken. Hij heeft rust nodig." En die rustperiode van enkele dagen start dus vandaag. Naast Berahino zijn ook Seck (adductoren), Bjørdal (gebroken voetbeentje) en Pletinckx (hamstrings) onbeschikbaar. De overbodige Zarandia haalt opnieuw de selectie niet. (OPI)