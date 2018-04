Essevee wil Iseka niet houden 28 april 2018

Volgende zomer opnieuw voor de poort van Neerpede: Aaron Leya Iseka (20). Ondanks negen doelpunten in alle competities samen heeft Zulte Waregem geen interesse om de huurling langer te houden. Normaal gezien ziet ook Anderlecht geen toekomst in Leya Iseka, dus moet die opnieuw op zoek naar een nieuwe werkgever. Overigens zou Essevee wel graag Idrissa Doumbia (20) voor een extra seizoen lenen, maar het is niet duidelijk of de landskampioen bereid is om mee te werken aan zo een constructie. (PJC/VDVJ)