Essevee wil Doumbia houden 03 maart 2018

Zulte Waregem is tevreden over Idrissa Doumbia (19). Essevee wil dan ook een poging wagen om de middenvelder nog een seizoen van Anderlecht te huren. Het bezit een optie om dat te doen, maar als Anderlecht zelf op Doumbia rekent of hem wil verkopen, vervalt die. "Doumbia heeft een interessant profiel", aldus Zulte Waregem-CEO Eddy Cordier. "We zullen zien wat mogelijk is." Doumbia speelde in de competitie tot dusver 23 wedstrijden en scoorde daarin één keer. (PJC/VDVJ)