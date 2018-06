Essevee haalt aanvoerder Sochaux 30 juni 2018

00u00 0

Zulte Waregem blijft zich wapenen. Florian Tardieu (27) is al de achtste aanwinst van de fusieclub. De Franse middenvelder tekende een contract voor drie jaar. Tardieu kwam de voorbije vier seizoenen uit voor Sochaux in de Ligue 2. Hij totaliseerde er 134 wedstrijden en was er zelfs kapitein. Tardieu staat bekend als een fysiek sterke controlerende middenvelder met voetballend vermogen. (VDVJ)