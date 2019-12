Exclusief voor abonnees Essevee: drie spelers dicht bij vertrek 14 december 2019

00u00 0

Zulte Waregem wil zijn spelerskern optimaliseren tijdens de wintermercato. In januari zijn één of twee gerichte versterkingen zeker welkom, maar Essevee wil in eerste instantie af van een aantal overbodige spelers. Drie daarvan staan alvast heel dicht bij een winters vertrek. Mikael Soisalo geniet interesse vanuit zijn thuisland, waar twee Finse clubs naar hem lonken, maar de winger prefereert eerder een overgang naar de Portugese competitie. Ook voor George Timotheou is er belangstelling vanuit zijn geboorteland. Het Australische Adelaide United wil de verdediger graag binnenhalen. Daarnaast kan dé grote zomerflop Nikolaos Kainourgios terecht bij clubs uit 1B en uit Griekenland. Zo kan eventueel extra budget en ruimte in de kern worden vrijgemaakt voor inkomende wintertransfers. (OPl)

