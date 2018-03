Essevee boos: "Videoref moet rol vervullen" 05 maart 2018

Twee issues bij Zulte Waregem na het verlies. Vooreerst de dramatische beginfase, met een wankel tactisch plan. Na amper een kwartier moest Francky Dury al bijsturen door Kingsley Madu - in niemandsland bij de tegengoals - te wisselen. "We stonden twee keer verkeerd", zuchtte de coach achteraf. "Ik was genoodzaakt om in te grijpen."

