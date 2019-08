Exclusief voor abonnees Essevee baadt plots in aanvallende luxe 19 augustus 2019

Zulte Waregem herleeft. De verrassende overwinning op het veld van Genk spoelt de magere competitiestart met 0 op 6 een beetje door. Tegen de landskampioen schroomde Francky Dury niet om zijn nieuwste aanwinst Saido Berahino voor de leeuwen te gooien, daags nadat de Burundees zijn contract tekende aan de Gaverbeek. Maar ook tegen Charleroi zal er wellicht een nieuwe aanvaller aan de aftrap verschijnen. Dimitri Oberlin werkte een knappe voorbereiding af, maar door een blessure kwam hij nog niet in actie in de competitie. Nu is de Zwitser weer wedstrijdfit bevonden, waardoor Dury hoogstwaarschijnlijk met drie centrumspitsen zal spelen. Op papier althans. Want Dury loopt hoog op met de aanwezige kwaliteit en flexibiliteit in zijn team. "Verstandige jongens vinden verstandige oplossingen. Kijk maar naar Mbappé, Suarez, Origi,... Dat zijn beweeglijke spitsen, die op verschillende posities kunnen spelen." Op Genk viel een uitstekende wisselwerking te constateren tussen Berahino en die andere nieuwe (centrum)aanvaller Cyle Larin. Met Oberlin erbij baadt Zulte Waregem opeens in de aanvallende luxe, een departement waar het schoentje wrong tijdens het competitiebegin - tegen KV Mechelen en Standard werd niet gescoord. Dury bewees eerder de feeling en ervaring te bezitten om van zijn aanvallers echte doelschutters te maken. Bij Essevee groeiden Hamdi Harbaoui, Mbaye Leye en Theo Bongonda onder zijn bewind uit tot efficiënte aanvallers. Met Larin, Berahino en Oberlin staan alweer drie nieuwe goudhaantjes klaar. (OPl)

