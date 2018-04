Esperanza met alle andere Limburgse clubs in linkerkolom STERREBEEK - ESP. PELT 1-5 09 april 2018

Na mistasten achteraan van Dutrieux kon Ebobo al snel de score openen. Sterrebeek reageerde via Vergauwen, maar telkens was het net niet. Aan de overzijde ging een knappe lob van Klaps tegen de paal en enkele minuten later kopte Bahtiri aan de tweede paal dan toch de 0-2 binnen. Na de pauze kreeg de ingevallen Vuerinckx meteen een dot van een kans. Het signaal voor Pelt om door te duwen. Via opnieuw Bahtiri en Ebobo stond het net na het uur al 0-4. Vergauwen kon nog milderen tot 1-4, maar enkele minuten later legde Geenen oog in oog met Vandervorst de 1-5-eindstand vast. Zware cijfers voor Sterrebeek dat met momenten goed voetbal op de mat bracht. De mannen van trainer Sven Eeraerts blijven echter in hetzelfde bedje ziek en slikken al te gemakkelijk tegendoelpunten.

