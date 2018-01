Esiti zorgt voor enig hoogtepunt AA GENT-UNION BERLIN 1-3 00u00 0

AA Gent sloot zijn winterstage af met een 1-3-nederlaag tegen Union Berlin, de nummer zes uit de tweede Bundesliga. De Buffalo's haalden niet het niveau van een dag eerder tegen Nürnberg, vooral de tweede helft was beschamend zwak. Het enige Gentse hoogtepunt kwam van Esiti, die de Buffalo's vroeg in de wedstrijd met een geweldig schot in de kruising op voorsprong bracht. Horemans viel uit met een knieblessure, maar de schade valt mee. Gigot speelde niet omwille van lichte hinder aan de voet, ook Birger Verstraete werd uit voorzorg aan de kant gehouden. Vrijdag moet verder onderzoek de ernst van de enkelblessure van Simon uitwijzen. (RN)

