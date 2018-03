Escort: "Bewijs van Russische inmenging VS-verkiezingen" 07 maart 2018

Een Wit-Russische escortgirl beweert gevoelige informatie te bezitten over de Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De 21-jarige Anastasia Vasjoekevitsj zit momenteel in een Thaise cel, omdat ze in badplaats Pattaya aan de slag was zonder werkvergunning. Ze zegt dat ze een aantal jaar geleden met zes collega's ingehuurd werd voor een tocht op het jacht van de Russische miljardair Oleg Deripaska, een aluminiumbaron die goede banden zou hebben met president Vladimir Poetin. Ook de Russische vicepremier Sergej Prichodko zou hebben deelgenomen aan de zeiltocht. Op het jacht werd er uitgebreid gepraat over de VS-verkiezingen, zegt Vasjoekevitsj, die over 16 uur aan geluidsopnames zegt te beschikken. "Als de VS me beschermt, vertel ik alles. Ik ben bang dat er rare dingen met me kunnen gebeuren als ik terug naar Rusland moet."

