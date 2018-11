Erwin Koeman viert weer, exact 30 jaar na zijn goal op Anderlecht 09 november 2018

Leuk weetje van een Turkse collega: op 9 november 1988 - vandaag exact dertig jaar geleden - scoorde Fenerbahçe-coach Erwin Koeman met KV Mechelen tegen Anderlecht. In de Europacup II haalde Malinwa het toen met 0-2. Ontmoetingen met paars-wit in november brengen de Nederlander dus geluk. "Een mooie goal, bedankt voor de herinnering", lachte Koeman, die vervolgens naar de hemel wees: "Er moet hierboven iets zijn. Ik ben blij dat we gewonnen hebben, want Anderlecht is niet te onderschatten. Dit doet deugd." (PJC)