Exclusief voor abonnees Ervaren piloot (34) komt om bij crash na ophalen banner Waregem Koerse 28 augustus 2019

Bij een crash op de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem is gisterennamiddag een 34-jarige piloot om het leven gekomen. Hannes Decleer uit Assebroek bij Brugge moest met een sportvliegtuigje een reclamebanner aanhaken en over de hippodroom van Waregem Koerse vliegen. Wat er precies fout liep, is onduidelijk. Hij laat een vrouw en 3-jarig kindje na.

