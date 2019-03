Exclusief voor abonnees Erkentelijkheid 28 maart 2019

Lukaku speelt met woede voor de Rode Duivels, zegt hij. Logischerwijze zou ik er dan mee stoppen in plaats van ons om de haverklap te beschuldigen van racisme. Enige erkentelijkheid ware hier op zijn plaats, want dankzij België en Anderlecht verdient hij in Engeland veel geld.

Marcel Strobbe

