Erkenning van droogte als landbouwramp stapje dichterbij 29 augustus 2018

Het is nu officieel: de droogte van deze zomer is 'uitzonderlijk'. Dat wil zeggen dat zo'n neerslagtekort maar één keer in de twintig jaar voorkomt. Door die beoordeling van het KMI komt de erkenning van de droogte als landbouwramp een stapje dichterbij. Nu moet er nog aan een tweede, financiële criterium worden voldaan: er moet voor minstens 1,24 miljoen euro schade zijn en voor gemiddeld 5.580 euro schade per dossier. "We gaan ervan uit dat de erkenning snel zal gebeuren", aldus de Boerenbond. Volgens het kabinet van landbouwminister Joke Schauvliege (CD&V) zal de erkenning voor ergens in september zijn.

