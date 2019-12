Exclusief voor abonnees Erkende moskeeën krijgen voor €740.000 euro toelagen 09 december 2019

22 erkende islamitische geloofsgemeenschappen hebben in 2018 voor ongeveer 740.000 euro aan toelagen ontvangen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Bart Somers (Open Vld) op een schriftelijke vraag van Chris Janssens (VB). In totaal zijn momenteel 27 plaatselijke islamitische geloofsgemeenschappen erkend, waarvan er vijf hun jaarrekening voor 2018 nog niet indienden. De exploitatie- en investeringstoelagen die de moskeeën voor 2018 ontvingen, schommelen tussen 17.141 euro (Tevhid Camii uit Gent) en 55.013 euro (Assounah uit Waregem). In 14 van deze moskeeën ontvangen de imams ook een loon van de FOD Justitie. In totaal werden de afgelopen jaren nog 47 andere aanvragen ingediend voor erkenning van een plaatselijke islamitische geloofsgemeenschap. "Die zijn in de vorige legislatuur door de Vlaamse regering allemaal on hold gezet", aldus Somers. Zijn voorgangster Liesbeth Homans op Binnenlands Bestuur liet in februari nog weten dat als het van haar afhing, er de komende vijf jaar geen enkele moskee meer zou erkend worden.

