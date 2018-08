Erkende buitenlandse diploma's in twee jaar tijd bijna verdubbeld 03 augustus 2018

Het aantal buitenlandse diploma's dat in Vlaanderen wordt erkend, is in twee jaar tijd bijna verdubbeld van 1.731 in 2015 naar 3.231 in 2017. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne heeft opgevraagd bij minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

