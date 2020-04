Exclusief voor abonnees Erika Vlieghe, voorzitster expertengroep: "We zullen naar iedereen luisteren" 08 april 2020

00u00 0

Geen van de sectoren ziet het zitten om na een versoepeling van de maatregelen weer naar een eventuele lockdown te gaan. Toch blijft professor Erika Vlieghe, voorzitter van de expertengroep, voorstander van die zogenaamde 'accordeonstrategie'. "Het kan zeker dat we onze greep na een tijdje opnieuw moeten versterken. Als we voelen dat er weer te veel besmettingen zijn, moeten we ingrijpen. Maar laat me duidelijk zijn: er is momenteel nog helemaal niets beslist. Dat de maatregelen stapje per stapje afgebouwd zullen worden, staat wel vast. Maar de experts - wij dus - zijn allemaal mensen met gezond verstand, die niet zomaar zotte beslissingen zullen nemen. We zullen iedereen voldoende horen."

