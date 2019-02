Erik Van Looy te horen in musical 'Spamalot' 13 februari 2019

Regisseur-presentator Erik Van Looy (56) maakt zijn musicaldebuut. In Stany Crets' 'Spamalot', een productie gebaseerd op de film 'Monty Python and the Holy Grail', zal hij de rol van God vertolken. Toch zal de 'Slimste Mens'-presentator niet op de bühne te zien zijn, want God is in de musical enkel te horen. "Het is geen geheim dat ik een enorme Monty Python-fan ben", vertelt Erik. "Ik heb 'The Holy Grail' zeker 96 keer gezien. Ik zag het dan ook meteen zitten toen Stany Crets me belde om 'de stem van God' te vertolken. Zeker toen ik hoorde dat ik daarmee Guy Mortier, één van mijn all-time helden, mocht opvolgen (Mortier speelde God tijdens de voorstellingenreeks in 2011, red.)."

