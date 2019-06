Exclusief voor abonnees Erik Gerits: "Graag eerste zege in de Champions League" 04 juni 2019

Algemeen directeur Erik Gerits maakte van de voorstelling van Felice Mazzu gebruik om de ambities voor volgend seizoen te belichten. "We willen ons op een comfortabele manier plaatsen voor play-off 1", zei hij. "We willen zo ver mogelijk doorstoten in de Beker van België én we willen een goed figuur slaan in de Champions League. De voorbije twee campagnes slaagden we er niet in om een wedstrijd te winnen, daar brengen we komend seizoen graag verandering in." (KDZ)