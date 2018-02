Erik De Vlaeminck deelt zegerecord met Liboton 22 februari 2018

Ook Erik De Vlaeminck won ooit 32 veldritten in één seizoen. Tot twee keer toe zelfs, in 1967-1968 en 1970-1971. Ook in 1968-1969 sloopte hij met 31 overwinningen de 'magische' grens. Dat meldt auteur Mark Van Hamme, Eeklonaar en goeie vriend van de familie De Vlaeminck. Daarmee deelt de zevenvoudige wereldkampioen het absoute zegerecord met Roland Liboton, die in 1983-1984 slechts één van zijn 33 gereden cyclocrossen verloor. Of wegschonk, zoals hij in onze dinsdagkrant vertelde. Liboton reageerde geprikkeld op de evenaring van het zogenaamde 'record' van dertig seizoenszeges van Sven Nys door Mathieu van der Poel.

