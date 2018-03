Eric Wittouck is derde rijkste Belg 08 maart 2018

Albert Frère en Alexandre Van Damme zijn en blijven de rijkste Belgen, maar een nieuwe naam duikt de top 3 binnen: Eric Wittouck. Hij verkocht eind vorige maand voor 8 miljard dollar zijn biovoedingbedrijf Blue Buffalo aan General Mills, het concern achter Haagen-Dazs en Cheerios. Artal, de Luxemburgse holding van Eric Wittouck, streek bij de verkoop 3,52 miljard dollar of 2,83 miljard euro op, zo meldt de site derijkstebelgen.be. De familie Wittouck maakte echter naam en faam als de eigenaar van Tiense Suiker, dat in 1989 werd verkocht aan het Duitse Sudzücker. Een deel van dat geld werd geherinvesteerd. Onder meer in Blue Buffalo, maar ook in Weight Watchers.