Eric Van Drom volgend seizoen trainer bij Amigos Zoersel 19 februari 2018

00u00 0

Met Eric Van Drom (45) heeft Amigos Zoersel voor het komende seizoen een trainer aangetrokken die het klappen van de zweep kent. Van Drom, die zelf ook in de hoogste afdeling speelde bij Topvolley Antwerpen, is aan zijn vijfde seizoen bezig bij Noorderkempen en wil daar op de tweede plaats eindigen dit seizoen. Eerder was hij ook drie seizoenen coach bij Antwerpen en hij begon direct na zijn spelersloopbaan als trainer bij Smash Oud Turnhout. Bij Amigos tekende hij een overeenkomst voor één seizoen. (HFO)