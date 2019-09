Exclusief voor abonnees Eric Goens krijgt rijverbod na 170 km/u op snelweg 21 september 2019

Tv-maker Eric Goens (50), bekend van programma's als 'Bargoens' en 'Het Huis', is in de Leuvense rechtbank veroordeeld voor overdreven snelheid. Goens reed op 29 juli 's middags in zijn Audi Q7 met 181 kilometer per uur over de E40 in Bierbeek. De snelheid werd gecorrigeerd naar 170 kilometer per uur. Dat kwam Goens op 480 euro boete te staan, de helft met uitstel en 30 dagen rijverbod, waarvan 10 dagen met uitstel gedurende drie jaar. Goens was niet akkoord met die straf en tekende hoger beroep aan. Hij verwees naar zijn blanco strafregister en naar het feit dat het rijverbod problematisch zou zijn voor zijn werk. De rechter hield voet bij stuk en verklaarde het beroep ongegrond. Goens moet ook nog zo'n 300 euro aan gerechtskosten betalen. (KAR)

