Exclusief voor abonnees Eric Goens: "Als ik te lang had doorgeduwd, had ik het interview verknald" 29 oktober 2019

De manier waarop gastheer Eric Goens (50) James' verhaal vanavond in beeld brengt, is weloverwogen en genuanceerd. "Soms is het mooier en minder confronterend om dingen niet rechtstreeks te benoemen", vertelt hij. "Ik kan me niet inbeelden dat er kijkers zijn die gaan denken dat James vrolijk door zijn jeugd is gegaan, maar ik vind het niet wenselijk om daar echt in detail op in te gaan. Dat is de comfortzone waar ik mijn gasten in laat. Ik ga niet zo lang op emoties doorboren dat het ongemakkelijk wordt. Als ik te lang had doorgeduwd, had ik het interview verknald. En het laatste dat ik wil, is mijn gasten beschadigen."

