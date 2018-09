Eric Gerets (64) getrouwd met zijn Virginie (40): "Leer blij zijn met wat je hebt en sta niet te veel stil bij wat je niet hebt" Sander Van Den Broecke

01 september 2018

00u00 0 De Krant Eric Gerets (64) glundert nog na van zijn huwelijk met Virginie Neuray (40). De gevolgen van een hersenbloeding zes jaar geleden hebben hem fysiek zwaar toegetakeld - praten gaat moeilijk, stappen ook - maar rustiger en wijzer dan nu is hij wellicht nooit geweest. "Je moet het geluk niet zoeken in iets wat je niet hebt. Ik ben blij met wat ik wél heb."

Virginie Neuray laat ons binnen in haar huis in Grâce-Hollogne. De woonkamer is boven en de trappen afdalen, dat is lastig voor Eric Gerets. In de deuropening van de living wacht hij ons op. Nog altijd een mooie man met een imposant figuur: brede schouders, een rechte rug en dan die fiere karakterkop. "Ha-llo", zegt hij. Het komt er in twee keer uit, traag. De man die ooit met woorden speelde alsof het een voetbal was, moet nu moeite doen om te spreken. Vroeger liet hij stiltes vallen in interviews omdat hij geen zin had om te antwoorden, nu omdat het niet anders kan. "Maak je geen zorgen," zegt hij. "Ik zeg nog altijd even veel domme dingen als vroeger, het komt er alleen wat trager uit."

Terwijl we verder de kamer inwandelen, kwispelt een hondje rond onze benen. "Van Virginie. Een trouw beestje, ongelofelijk. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat is die bij mij, als ik in de tuin werk, als ik mijn kruiswoordraadsels invul, als ik tv-kijk, overal. Zelf had ik vroeger een grote hond, een kalf bijna, en toen ik deze hond leerde kennen, dacht ik: 'Wat moet ik met zo'n kleine rotzak?' Maar nu ben ik er helemaal gek op."

Met een beetje minder ook gelukkig zijn, het is het levensmotto van Gerets geworden. Hij kijkt bijna even verliefd naar het beest als hij naar zijn echtgenote kijkt. En dat is heel verliefd. Het grijs van zijn baard, de rimpels van de jaren en de zorgen, je ziet ze niet meer als hij naar zijn vrouw lacht. Een jongen van een jaar of zestien staat daar, met van die ogen die ontploffen van pure blijdschap.

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN