Afgelopen zondag heb ik gekeken naar de eerste aflevering van 'Taboe'. Ik heb zelf een visuele handicap (zicht van 1 op 10 op beide ogen). Hoe ik me achteraf voelde? Eerder depressief. Eerst en vooral alle respect voor de mensen met een handicap die meedoen. Ik weet wat het is om dagelijks te moeten functioneren met een beperking. Mijn vraag is echter, waarom doen jullie mee aan dit programma? Het is overduidelijk een programma waarin Philippe Geubels zich eens van een andere kant wil laten zien. Het is tenslotte zijn debuut bij de VRT, dus hij moet scoren. Als het dan toch zo'n diepgaand programma is, waar bleven dan de scènes van de problemen die we dagelijks ondervinden? Een bus nemen, een winkel bezoeken en niets kunnen vinden, een gevaarlijk kruispunt oversteken, enzovoort. In de plaats kregen we scènes aan tafel, in de sauna, in het zwembad, aan de zee met een vliegertje spelen en een ijsje eten. Ik vrees dat het team van Geubels eens had moeten kijken naar de concurrentie, want wat Koen Wauters deed met 'Over winnaars' was stukken menselijker dan de - en ja, dat vind ik echt wel -uitlachtelevisie van Geubels. Op het einde van het jaar staat hij waarschijnlijk in de top 10 van de tv-personaliteiten, maar zijn gasten zullen daar niet in staan. Voor alle duidelijkheid, ik ben geen verzuurde gehandicapte oude man, maar iemand die na 50 jaar nog altijd zijn handicap niet kan aanvaarden en met tranen in de ogen van ergernis gekeken heeft naar dit programma.

