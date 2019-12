Exclusief voor abonnees Erger vermeden dankzij walvistand en brandblusser DE HELDEN 02 december 2019

Een Poolse kok, een afwasser en een man die zelf voor moord in de gevangenis zat. Dat zijn enkele van de helden die Usman Khan hebben belet om nog meer slachtoffers te maken. De kok, van wie alleen de voornaam Lukasz bekend geraakt is, gebruikte een uitzonderlijk wapen: de slagtand van een narwal - een walvisachtige die tanden heeft tot drie meter lang. Die hing op in Fishmonger's Hall, een historisch gebouw nabij de London Bridge waar een evenement plaatsvond dat gecoördineerd werd door één van de slachtoffers (zie hieronder). Om Khan in bedwang te houden, werd ook een brandblusser gebruikt.

