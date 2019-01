Erg wisselvallig HET WEER 28 januari 2019

Vandaag is het erg wisselvallig, met een hele reeks buien die over het land trekken. Ik verwacht niet alleen regenbuien, maar ook korrelhagel of natte sneeuw. Er staat bovendien een goed voelbare matige tot vrij krachtige wind uit het west-noordwesten. Daarbij kunnen er windstoten voorkomen tot 60 of 70 km per uur. Na de middag neemt het aantal buien af en is er af en toe wat zon.

