Érg wilde huwelijksnacht 03 september 2018

00u00 0

Deze foto had evengoed het werk van een tornado kunnen zijn, maar alle eer gaat naar de vrienden van een pasgetrouwd koppel uit Sint-Laureins. Terwijl die de mooiste dag en nacht van hun leven beleefden, hingen enkele grapjassen aan hun woning een oude caravan in de boom, werd er een afgedankte Porsche op een berg aarde gedumpt , een tractorband rond hun schoorsteen gelegd én een gigantische muur van bierbakken opgetrokken. Bezorgde buurtbewoners belden de politie, die de situatie ter plaatse kwam bekijken. "Morgen (vandaag, red.) zal alles opgeruimd zijn", verzekeren de bewoners. "Eerst even bekomen..." (WSG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN