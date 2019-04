Exclusief voor abonnees Erg koud HET WEER 13 april 2019

00u00 0

Vandaag wordt het een erg koude dag. In de ochtend vriest het algemeen aan de grond en op veel plaatsen zijn de temperaturen negatief. Vanmiddag bereikt het kwik slechts 7 of 8 graden en de matige noordoostenwind laat het nog kouder aanvoelen. Er zijn opklaringen, maar er komen ook wolkenvelden opzetten. Later is er kans op hier en daar een bui, mogelijk vergezeld van korrelhagel of natte sneeuw. In de Ardennen kan het sneeuwen. De grootste kans op een bui is voorbehouden voor het noordoosten.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen

Meer over Ardennen

weer