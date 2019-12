Exclusief voor abonnees Eresaluut na 75 jaar 17 december 2019

Ze zijn allemaal de 90 gepasseerd, maar deze Amerikaanse oorlogsveteranen stonden erop om gisteren de 75ste verjaardag van het begin van het Ardennenoffensief in Bastogne bij te wonen. Met een saluut tijdens de 'Last Post' eerden ze de vele tienduizenden geallieerde soldaten die in de winter van 1944, tijdens de zes weken durende Slag om de Ardennen, het leven lieten. 'The Battle of the Bulge', zoals de Britten en Amerikanen hem noemen, was één van de laatste grote wapenfeiten van de Duitse troepen in WO II. Koning Filip eerde de veteranen voor hun rol in de bevrijding van Europa. Toen de 96-jarige oud-strijder Malcolm 'Buck' Marsh (tweede van links op de eerste rij) het woord kreeg, bedankte hij een onbekende Belgische vrouw die hem en zijn vriend warme soep bracht in de vrieskou. "Het is het lekkerste dat ik ooit gegeten heb."

