Ereconsul vrijuit omdat hij naar vergadering moest 113 km/u in zone 70 28 februari 2018

113 km/u rijden waar maar 70 mag? Als je als ereconsul op weg bent naar een vergadering, moet het volgens de Kortrijkse rechter kunnen. De Malinese man werd betrapt op de E17 richting Frankrijk. Door grenscontroles en/of wegenwerken was de snelheid beperkt tot 70 km/u. Maar omdat de bestuurder op weg was naar een vergadering in Parijs, remde hij onvoldoende af. Zijn diplomatieke onschendbaarheid zorgt er nu voor dat hij daarvoor niet gestraft wordt. Door een eerdere snelheidsovertreding riskeerde de ereconsul nochtans drie maanden rijverbod. (LSI)