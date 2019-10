Exclusief voor abonnees Erdogan verdedigt inval met opiniestuk in 'Wall Street Journal' 16 oktober 2019

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil het Westen koste wat het kost duidelijk maken dat de Turkse inval in Noord-Syrië een noodzakelijk kwaad is om opnieuw vrede en stabiliteit in de regio te brengen. Hij schreef daarvoor een opiniestuk in de invloedrijke Amerikaanse krant 'The Wall Street Journal'. Daarin verantwoordt hij operatie Peace Spring als een instrument om de humanitaire crisis te beëindigen.

