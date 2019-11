Exclusief voor abonnees Erdogan slaat terug: "Macron, je bent zelf hersendood" 30 november 2019

De Turkse president Erdogan heeft, in de aanloop naar een NAVO-top volgende week in Londen, zijn Franse ambtsgenoot Emmanuel Macron "hersendood" genoemd. Macron zelf had enkele weken geleden in een interview verklaard dat de NAVO hersendood is. De belediging aan het adres van de Franse president is een gevolg van kritiek van Macron op het Turkse regime, onder meer over de inval in Syrië. "Ik heb het recht om het land binnen te gaan om tegen het terrorisme te strijden. Maar jij, wat heb jij daar te doen? Niemand houdt rekening met jou. Je bent nog wat amateuristisch, begin daaraan te werken", sneerde Erdogan. Het Elysée roept de Turkse ambassadeur nu op het matje.