Erdogan roept vervroegde verkiezingen uit 19 april 2018

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uitgeroepen. Het is de bedoeling dat de Turken al op 24 juni naar de stembus trekken, ongeveer anderhalf jaar vroeger dan was gepland. In een korte tv-toespraak motiveerde Erdogan die beslissing door te verwijzen naar de situatie in Syrië en Irak. De verkiezingen zijn volgens hem ook nodig om sneller noodzakelijke economische beslissingen door te drukken. De naar voren geschoven datum van 24 juni moet nu nog worden goedgekeurd door de kiescommissie.