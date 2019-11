Exclusief voor abonnees Erdogan op bezoek in Witte Huis 14 november 2019

De Amerikaanse president heeft zijn Turkse ambtsgenoot Recep Tayyip Erdogan gisteren ontvangen op het Witte Huis. Trump prees zijn gast als een zeer gerespecteerde figuur in de regio en zei dat de relatie tussen de VS en Turkije goed is. Maar er zijn talrijke wrijvingen tussen de twee NAVO-bondgenoten, onder meer over de Amerikaanse steun aan Koerdische strijders in Noord-Syrië, over de Turkse inval in dat gebied, over de Turkse aanschaf van Russische luchtafweer, over handelspolitiek en de rol van Turkije in het project van gevechtsvliegtuig F-35.

