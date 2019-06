Exclusief voor abonnees Erdogan getuige op trouw Özil 08 juni 2019

00u00 0

Niet uit alle hoeken komen felicitaties. Mesut Özil (30) trouwde gisteren in Istanbul met zijn vrouw Amine Gülse (26). Meer dan over het grootse feest wordt gesproken over de aanwezigheid van de omstreden Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die getuige was van Özil. In aanloop naar het WK in Rusland ontstond er een rel in Duitsland. Velen vonden dat de voetballers zich voor het karretje lieten spannen van de campagne van Erdogan. Het koppel kreeg gisteren ook lof: ze betalen de operatie voor duizend kinderen. Daarnaast vroegen ze de gasten om als huwelijkscadeau geld te doneren aan een fonds voor zieke kinderen. (VDVJ)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis