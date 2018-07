Erdogan: "Geest van Hitler is herrezen in Israël" 25 juli 2018

De Turkse president en de Israëlische premier zijn in een felle verbale ruzie verzeild als gevolg van de controversiële Israëlische wet over de "Joodse natiestaat". De Turkse president Recep Erdogan noemde Israël gisteren "de meest zionistische, fascistische en racistische staat ter wereld". "De geest van Hitler is herrezen bij sommige Israëlische gezaghebbers", verklaarde Erdogan in Ankara nog aan de parlementaire fractie van zijn partij (AKP). "Er bestaat geen enkel verschil tussen Hitlers obsessie met het Arische ras en de opvatting van de Israëlische leiders die zeggen dat het oude land exclusief toebehoort aan de Joden."

