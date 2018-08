Erdogan blijft Trump uitdagen 20 augustus 2018

Op een partijcongres gooit de Turkse president Erdogan bloemen naar zijn juichende aanhangers. Dit weekend werd hij unaniem herverkozen als voorzitter van de AKP én rolde hij nog eens met de spierballen in het diplomatieke conflict met de VS. Hij kondigde aan dat Turkije de militaire acties tegen de Koerden in de grensstreek met Syrië en Irak zal opvoeren. Daarmee daagt hij de Amerikaanse president Trump verder uit. Die steunt de Koerdische strijders, omdat ze hielpen met de oorlog tegen IS. (JBG)

