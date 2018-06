Erdogan bijna nergens zo populair als in België 26 juni 2018

Terwijl hij in eigen land 'amper' 52,4% van de bevolking wist te overtuigen, is Turks president Recep Tayyip Erdogan bij de kiezers in ons land een pak populairder. Net geen 75% van de Belgische Turken kleurde het bolletje naast zijn naam rood. In geen enkel ander Europees land haalde Erdogan zo'n monsterscore. Wereldwijd is de steun voor de huidige president alleen in Libanon (94%) en Jordanië (77,5%) nóg groter. Ook bij het referendum van vorig jaar bleek al dat de Belgische Turken Erdogan op handen dragen. De meerderheid is afkomstig uit regio's waar er traditioneel erg veel sympathie is voor zijn AKP-partij. (LVB)