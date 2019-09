Exclusief voor abonnees Erdogan bedreigt Europa opnieuw met vluchtelingenstroom 06 september 2019

00u00 0

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft er gisteren mee gedreigd om de poorten naar Europa weer open te zetten voor vluchtelingen, tenzij Ankara voldoende internationale steun krijgt voor de "veiligheidszone" die het in Syrië wil. Daar zouden de Syrisch-Koerdische troepen uit de grensstreek moeten verdwijnen omdat Erdogan vreest dat ze ook Turks grondgebied in bezit willen nemen. Voor het Westen zijn de Koerden echter bondgenoten gebleken in de strijd tegen Islamitische Staat. En het is nog maar de vraag wat er gebeurt met de honderden Europese IS'ers die daar nu gevangenzitten als de Koerden moeten wijken. Erdogan wil de veiligheidszone bevolken met minstens één miljoen Syriërs die zich nu in Turkije bevinden. Zo zou hij zelf verlost zijn van een vierde van de vluchtelingen in zijn land en dus twee vliegen in één klap slaan. (GVV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis