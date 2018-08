Erasmus leeft 11 augustus 2018

Nooit was het aantal Erasmus-studenten zo hoog. Ook leerlingen uit het technisch en beroepsonderwijs gaan naar het buitenland. Minister Crevits juicht dit toe. Zou deze stage voor sommige jonge gasten niet als een gesubsidieerde vakantie in het buitenland worden gezien? Als je hun reactie leest,hoor je steeds dat het daar zo leuk is, maar weinigen spreken over de vaardigheden en competenties die ze er hebben opgedaan. Men moet durven de echte drijfveren van deze stage bij jongeren na te gaan. Ik weet echt niet of een bedrijfsleider van een KMO veel belang hecht aan het feit dat een schrijnwerker een aantal maanden in Portugal stage liep. Ook niet alle ouders kunnen zich een dergelijk traject veroorloven, ondanks de beloofde studiebeurs. Dit brengt weer een segregatie teweeg binnen de groep. Enerzijds vergemakkelijkt de Vlaamse overheid deze opleidingsvorm, anderzijds doet ze soms moeilijk. Kan de minister mij uitleggen waarom ik alle moeite moet doen om het universitair diploma dat mijn zoon onlangs in de Verenigde Staten behaalde, gelijkwaardig te krijgen aan een diploma in eigen land?

Martin Boudry, Oostnieuwkerke

