Er zit muziek in 'Stukken van Mensen' 22 mei 2018

De vier dealers van 'Stukken van Mensen' hebben de voorbije weken al heel wat prachtige dingen gezien en dat is in deze laatste aflevering niet anders. Zitten er rockers tussen de dealers ? De eerste verkoopster hoopt in elk geval van wel, want ze heeft podiumkledij van de Britse groep Status Quo bij. En er zit nog meer muziek in de aflevering met een gouden plaat van ABBA. De experts krijgen ook twee werken voorgeschoteld van de Nederlandse kunstenaars Karel Appel en Bram Bogart.