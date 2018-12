Er zit leven in dat partijtje dat maar niet dood wilde 63 PETER MERTENS 20 december 2018

Het was een goed jaar voor de voorzitter van de PVDA. Peter Mertens (49) kwam vroeger vooral in het nieuws wanneer hij een spraakmakend boek had geschreven, zoals 'Graailand', maar in 2018 ging het voor het eerst over hoeveel procenten en zetels zijn partij zou kunnen halen. De PVDA, ooit een links curiosum dat maar niet dood wilde gaan, leek plots een beweging waar leven in zat. Mertens zelf liet bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen Kris Peeters met ruim 1.500 voorkeurstemmen achter zich en hij liep er maar 1.000 achter op Jinnih Beels. Ook zijn partij scoorde beter dan ooit. Het doel was 150 verkozenen in heel België, het werden er zeven meer. In Vlaanderen gaat het om 43 gemeente- en districtsraadsleden en één provincieraadslid. Kers op de taart: de eerste PVDA-schepen van het land, Geert Asman uit Zelzate. In die Oost-Vlaamse gemeente haalde de communistische partij voor de derde keer op rij meer dan 20% van de stemmen. (SVB)

