Er zijn nog zekerheden: Laurent bezoekt Autosalon

Prins Laurent durft al eens ergens niét op te dagen, maar zijn afspraak op het Autosalon,

die mist hij nooit. Met vrouw en kinderen kreeg hij zaterdag na sluitingstijd een privérondleiding van Luc Bontemps, afgevaardigd bestuurder van automobielfederatie Febiac. De prins - die net als zijn vader Albert en zijn oom Boudewijn veel van wagens houdt - was naar verluidt erg geïnteresseerd in elektrische modellen en dan vooral in de Audi e-tron, een hybride SUV die tot 220 kilometer per uur haalt. Ook zijn kinderen leken geboeid en stelden vragen over elektronica en mechanica, en prinses Claire klom zelfs op een motor.

HLN