Er zijn er die geld ruiken: Thomas Cook-memorabilia op eBay

Het Britse moederbedrijf van Thomas Cook was amper failliet verklaard of de eerste memorabilia werden al aangeboden op eBay. Een koffiemok met het logo van het bedrijf, een schaalmodel van een vliegtuig, posters, pennen en pins: dat viel te verwachten. Maar je kon ook een bod uitbrengen op een "dekentje dat werd uitgedeeld op één van de allerlaatste vluchten" of op een handleiding die door de crew aan boord gebruikt werd om de veiligheidsvoorschriften te overlopen. Of wat dacht u van dit "gedragen stewardess-uniform, bestaande uit een blouse, vest en rok, allemaal 100% echt"?

