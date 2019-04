Exclusief voor abonnees Er waren eens... 2 sprookjesmusicals Première 'Assepoester' 11 april 2019

Gisteren ging in het Antwerpse Theater Elckerlyc de familiemusical 'Assepoester' in première. Het bekende sprookje werd door theaterhuis Deep Bridge in een nieuw jasje gestoken, zo heeft Assepoester naast een stiefzus nu ook een stiefbroer. 'De kotmadam'-actrice Helle Vanderheyden speelt de hoofdrol van het dienstmeisje, dat met behulp van de goede fee naar het bal kan. Om klokslag middernacht verliest ze daar haar glazen muiltje, waarna de prins (Thomas Van Goethem) zijn zoektocht naar Assepoester start.

