Er telt maar één ding: de liefde 20 Nathalie Meskens

In tegenstelling tot wat ze daar vorig jaar over dacht, zou Nathalie Meskens (35) in haar laatste 24 uur van 2017 géén bucketlist afwerken. Voor de presentatrice telt maar één zaak, zoals voor al die BV's die ze sinds begin november in haar nieuwe programma een onvergetelijke laatste dag voorschotelt: de liefde. Al snel na de breuk met echtgenoot Jeroen Van Dyck verloor Meskens net voor de jaarwisseling opnieuw haar hart. In het nieuwe jaar rolde de gelukkige vlot over de tongen. Hij heet Nadim en is een Antwerpse diamantair van Libanese afkomst. "Ik heb een fantastische relatie gehad, wij hebben prachtige tijden beleefd samen, maar op een bepaald moment is dat veranderd. Ik denk en hoop dat de relatie die ik nu heb voor het leven is, maar dat weet je nooit", zei Meskens eerder dit jaar in deze krant. Ook haar ultraslanke lijntje bleef verbazen, dus goot ze 68 van haar recepten voor het brede publiek in een boek - 'Plan Boost', indien chocohummus of avocado-cheesecake uw ding zijn. (CMA)

